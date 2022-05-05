Від дітей для військових. В Ужгороді малеча три дні поспіль майструвала прикраси - все задля того, щоб заробити кошти на потреби армії. Чи все вдалося їм і який сюрприз підготували захисникам - Мар'яна Мартин бачила.

Дмитро із Запоріжжя. Вже кілька тижнів з родиною живуть в Ужгороді. У рідному місті майстрував дизайнерські світильники. Улюблену справу вирішив продовжити й у тимчасовій домівці. Аби виготовити таку настільну лампу хлопчикові знадобилося буквально три години.

Дмитро, переселенець із Запоріжжя:

В розетку втикається і працює. Є в нас такий крутий світильник, зі старого фотоапарату. Фотоапарат справжній і він так само працює, світить, дуже круто виглядає.

Серед виробів ще є підставки для приправ, підсвічники, шкатулки… Всі свої поробки хлопчик приніс на ярмарок в Ужгороді. Їх продає, а от виручені кошти:

Дмитро, переселенець із Запоріжжя:

Підтримати армію, щоб перемогти.

Поки біля ятки Дмитра зібралася черга покупців. Інші діти майструють сувеніри. Хтось - картини з пластиліну, підставки з гіпсу, хтось плете прикраси з бісеру. Всі вироби одразу йдуть на прилавок Вікторії. Її завдання - продати.

Вікторія, волонтерка:

Робили от такі штучки дерев'яні, вони їх розфарбовували, а також такі брожечки, пляшечки такі, пляшечки по 30 грн, вони магічні. Кожна дитинка свою магію вклала.

Благодійний ярмарок в Ужгороді розгорнули волонтери. Все, аби зібрати кошти на потреби армії. Окрім виробів, діти малюють для військових. Картинки із посланнями - поїдуть на фронт до захисників.

Я бажаю вам перемогти!

Анжеліка з Чугуєва. Її батько нині на війні. Тому і вона підготувала кілька малюнків. Вірить, що вони потраплять і до тата. А ось цю ляльку мотанку виготовила заздалегідь. Її почепить на ковану карту України.

Анжеліка, переселенка із Чугуєва:

Эти все лялечки сделали все сами. Но это такой хороший шаг, которий сделали. Это лялечки, которые погибли на войне. Спасибо Богу, что мы тут сейчас и светит солнышко. Я скажу своему папе, что я его слишком кохаю и хочу чтобы он поскорее приехал.

Ці ляльки зробили діти напередодні. Їх саме стільки, скільки нині загинуло дітей у цій війні.

Юлія Дуб, волонтерка:

Ми захотіли пом'янути чи зробити якийсь такий жест в пам'ять на діток, яким не пощастило, які загинули не справедливо.

Ужгородці та гості міста радо долучалися до ініціативи волонтерів.

Надія, жителька Ужгорода:

Ми проходили та побачили і вирішили долучитися до цієї акції у підтримку нашої України. Це корисно не тільки для дорослих, ай для малечі, щоб вона розуміла що відбувається зараз у нашій країні. І щоб це лихо знову ніколи не повторилося не тільки в нас, а всьому світі.

А от ковану мапу України з ляльками планують розмістити у центрі Ужгорода. Волонтери щиро сподіваються, що додавати ляльок на неї вже не доведеться.