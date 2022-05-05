Традиційна шотландська клітинка у кольорах українського прапора. Унікальний тартан, а саме так зветься картата тканина - запатентована і вже продається кілометрами у різні куточки світу для шиття унікальних елементів одягу. При цьому частина грошей, одержаних від продажу українського тартану йдуть на благодійність.

Більше про тканину, яка стала символом непокори - розкажемо далі.

У тартановій майстерні на північному сході Шотландії ткацькі верстати метр за метром створюють знайомі перехресні візерунки. Тут є тканини зеленого, червоного, чорного, синього та білого кольорів.

Але один картатий дизайн виділяється своїм нетрадиційним забарвленням: жовтим і королівським синім під назвою "Україна назавжди".

Щойно почалася війна, шотландській компанії з виробництва традиційних тканин "Грейт Скот" закортіло допомогти українцям. Як саме - запитали у своїх клієнтів та шанувальників у соцмережах. Так народилася ідея розпочати виробництво тартану кольорів українського та шотландського прапорів, який символізуватиме солідарність Шотландії з народом України. А частину прибутку від продажу - передавати на благодійність.

Марго Пейдж, засновниця компанії Great Scot:

Я зрозуміла, що відгуки шотландців, які ми одержали, були чимось більшим. Люди прониклися мужністю, хоробрістю та чесністю української нації. Мені здається саме Зеленський став уособленням усього цього.

Створення "України назавжди" не обійшлося без скандалу. Знайшлися люди, які звинуватили компанію в монетизації війни та піарі на горі. Але менеджмент підприємства каже, що виготовлення тканини мало свої фінансові ризики. Потребувалася інвестиція у пряжу, барвники й працю ткачів. А от гарантії, що тканина стане популярною - не було. Попри це - продано вже три кілометри 200 метрів тартану. При чому найбільше його поїхало до Сполучених Штатів. Крім самої матерії - "Грейт Скот" пропонує готові товари, виготовлені у синьо-жовтих кольорах.

Патрік Лютес, операційний директор компанії Great Scot:

Ми створюємо ковдри для пікніка, шарфи, спідниці й піджаки - усе. Навіть нашийники та поводки для собак, різдвяні панчохи, усе, чого душа бажає.

На сайті компанії зазначається, що вона зіштовхнулася з небувалим попитом на речі з тартану "Україна назавжди". Отож щойно усі запаси певного товару будуть розпродані - вони видалятимуться з сайту і замовити їх знову буде не можливо. Найдешевшою наразі є скатертина, яка вартує п'ять фунтів стерлінгів - це майже 185 гривень. А от ціна чоловічих традиційних спідниць варіюється від 200 до 500 фунтів. Ціна найдорожчого кілту сягає 20 тисяч гривень.

Марго Пейдж, засновниця компанії Great Scot:

Я хочу побачити українського президента у кілті, потиснути йому руку і сказати, що він - почесний шотландець.

Мета компанії зібрати щонайменше 50 тисяч фунтів стерлінгів для Комітету з надзвичайних ситуацій Великої Британії, яка має окремий фонд для допомоги Україні.

Кевін Стюарт, менеджер текстильної фабрики:

Я дуже пишаюся тим, що ми робимо, а також тим, як традиція ткацтва використовується на благо тих, хто цього потребує найбільше.

Візерунок "Україна назавжди" внесений до офіційного реєстру тартанів Шотландії.

Цю подію відзначили у Міністерстві закордонних справ України та подякували шотландським друзям за ініціативу.