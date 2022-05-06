Українські військові підбили російський фрегат "Адмірал Макаров". Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Так-так, ви все правильно зрозуміли! Бог морів мститься кривдникам України. Фрегат "Адмірал Макаров" було закладено у лютому 2012-го на суднобудівному заводі "Янтар" у Калінінграді, спущений на воду у вересні 2015-го. А 2022-го, коли взяв участь у вбивстві українців отримав від Бога морів. Поки що не вирушив слідом за "Москвою", але лиха біда почала ;-)

За даними одеського видання "Думська", вибух із подальшим горінням стався на борту російського фрегата проекту 11356Р типу "Буревісник", який знаходиться поблизу острова Зміїний.

Над цим районом акваторії Чорного моря зараз кружляє ворожа авіація, на допомогу кораблю з тимчасово окупованого Криму вийшли рятувальні судна.

Що стало причиною позаштатної ситуації в окупантів, а також який із трьох фрегатів даного типу, що є у складі чорноморського флоту Росії, отримав пошкодження - поки не ясно.

Зазначимо, що інформація про вибух на кораблі з'явилася в соцмережах ще вчора ввечері. Сьогодні ж отримали підтвердження, що такий інцидент справді стався.

За попередньою інформацією, корабель був уражений українським ПКР "Нептун". Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Російський фрегат "Адмірал Макаров"

Нагадаємо, що 14 квітня ЗСУ знищили ракетний крейсер "Москва", флагман Чорноморського флоту РФ.