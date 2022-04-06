Запускає ракети по українським містам: російським фрегатом командує ексвійськовий ЗСУ [ Редагувати ]
Фрегатом "Адмірал Макаров" Чорноморського флоту росії, з яким запускаються ракети по українським регіонам та містам, командує Григорій Брєєв.
Спікер Одеської Військової Адміністрації Сергій Братчук заявив:
Він родом із Вінницької області, служив у Збройних силах України та присягнув у 2014 році, коли росія окупувала Крим та Севастополь.
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