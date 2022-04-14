Удар по ракетному крейсеру "Москва": з'явилися важливі подробиці [ Редагувати ]
Спікер Одеської облвійськадміністрації Сергій Братчук у своєму відеозверненні заявив, що внаслідок удару українськими військовими по флагману Чорноморського флоту рф, ракетному крейсеру "Москва", судно ще рік не зможе функціонувати.
"Крейсер "Москва" чорноморського флоту росії отримав серйозні ушкодження внаслідок детонації боєзапасу, що стався внаслідок пожежі", - сказав він.
За його словами, екіпаж було евакуйовано.
Прес-секретар також наголосив, що, згідно наявної інформації, причиною серйозних ушкоджень стали вітчизняні крилаті ракети "Нептун". І навіть, якщо крейсер вдасться загасити, найближчого року він буде не боєздатним.
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