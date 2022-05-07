Україна та росія провели дев'ятий обмін військовополоненими. Про це повідомила віце-прем'єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Відбувся черговий обмін полоненими. Повернули 41 людину, включаючи 11 жінок. Додому повертаються 28 військових і 13 цивільних. Особливо радісно, що сьогодні серед звільнених є настоятель храму Православної Церкви України.

Уповноважений з прав людини в росії Тетяна Москалькова заявила, що на українців виміняли 11 членів екіпажу судна "Авангард". За її словами, в українському Ізмаїлі на судноремонтних заводах у полоні перебуває ще 60 моряків із семи російських суден.

Під час восьмого обміну бранцями вдалося звільнити 14 українців: 7 військових та 7 цивільних, у тому числі вагітна жінка.