41 українець повернувся додому: відбувся новий обмін полоненими [ Редагувати ]
Україна та росія провели дев'ятий обмін військовополоненими. Про це повідомила віце-прем'єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Відбувся черговий обмін полоненими. Повернули 41 людину, включаючи 11 жінок.
Додому повертаються 28 військових і 13 цивільних.
Особливо радісно, що сьогодні серед звільнених є настоятель храму Православної Церкви України.
Уповноважений з прав людини в росії Тетяна Москалькова заявила, що на українців виміняли 11 членів екіпажу судна "Авангард". За її словами, в українському Ізмаїлі на судноремонтних заводах у полоні перебуває ще 60 моряків із семи російських суден.
Під час восьмого обміну бранцями вдалося звільнити 14 українців: 7 військових та 7 цивільних, у тому числі вагітна жінка.
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