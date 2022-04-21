19 українців повернулися додому: відбувся шостий обмін полоненими [ Редагувати ]
Україна та росія провели шостий обмін військовополоненими. Про це повідомила віце-прем'єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Відбувся черговий обмін полоненими. Сьогодні ми повертаємо додому 19 людей, з яких 10 військових (включаючи 2 офіцерів) та 9 цивільних.
Цього разу серед звільнених є поранені, і це дуже важливо. Адже тепер вони зможуть отримати повноцінне лікування та пройти курс реабілітації.
Під час п’ятого обміну бранцями вдалося звільнити 60 військовослужбовців, з них 10 офіцерів. Також додому повернулися 16 цивільних осіб.
Нагадаємо, що затриманий СБУ політик Віктор Медведчук звернувся до президентів України та росії з проханням обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.
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