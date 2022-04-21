Україна та росія провели шостий обмін військовополоненими. Про це повідомила віце-прем'єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Відбувся черговий обмін полоненими. Сьогодні ми повертаємо додому 19 людей, з яких 10 військових (включаючи 2 офіцерів) та 9 цивільних. Цього разу серед звільнених є поранені, і це дуже важливо. Адже тепер вони зможуть отримати повноцінне лікування та пройти курс реабілітації.

Під час п’ятого обміну бранцями вдалося звільнити 60 військовослужбовців, з них 10 офіцерів. Також додому повернулися 16 цивільних осіб.

Нагадаємо, що затриманий СБУ політик Віктор Медведчук звернувся до президентів України та росії з проханням обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.