Лондонський "Челсі" купує американський мільярдер Тодд Белі за 4,25 млрд фунтів [ Редагувати ]
Лондонський футбольний клуб "Челсі" підписав угоду про продаж клубу консорціуму бізнесменів за участю американського мільярдера Тодда Белі. Про це повідомляється на сайті клубу.
2,5 млрд фунтів стерлінгів буде направлено на купівлю акцій, їх переведуть на благодійні цілі. Ще 1,75 млрд підприємці мають вкласти у розвиток лондонського клубу.
"Челсі" очікує, що продаж буде завершено наприкінці травня за умови отримання дозволів від регуляторів. Крім Белі до консорціуму входять Хансйорг Віс зі Швейцарії, Марк Уокер зі США, а також Clearlake Capital.
Тодд Белі займає 637 місце у списку найбагатших людей Forbes. Його статки оцінюються в $4,5 млрд. У мільярдера є інші спортивні активи - він є співвласником бейсбольної команди "Лос-Анджелес Доджерс" і баскетбольного клубу "Лос-Анджелес Лейкерс".
Російський бізнесмен Роман Абрамович володіє "Челсі" з 2003 року. Він виставив його на продаж на початку березня, перед тим як був включений до санкційного списку уряду Великої Британії.
Абрамович заявив, що гроші, отримані від продажу клубу, підуть до благодійного фонду, який буде засновано для допомоги постраждалим через російське вторгнення в Україну.
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