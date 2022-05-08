Окупанти минулої доби ракетами обстріляли житлові квартали Миколаєва, Вознесенська та Очакова. Загинула одна людина, ще 27 отримали поранення. Про це повідомляє голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва в Telegram.

На жаль, маємо тяжких поранених і загиблу. Загибла - літня жінка, яка все життя працювала вчителькою рос.мови і літератури в одній із наших шкіл. Загалом, за минулу добу на Миколаївщині поранено 27 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає.

За її словами, загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 159 громадян, що постраждали від атак окупантів на область.