Ракетний обстріл Миколаївської області: звіт за минулу добу [ Редагувати ]
Окупанти минулої доби ракетами обстріляли житлові квартали Миколаєва, Вознесенська та Очакова. Загинула одна людина, ще 27 отримали поранення. Про це повідомляє голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва в Telegram.
На жаль, маємо тяжких поранених і загиблу. Загибла - літня жінка, яка все життя працювала вчителькою рос.мови і літератури в одній із наших шкіл. Загалом, за минулу добу на Миколаївщині поранено 27 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає.
За її словами, загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 159 громадян, що постраждали від атак окупантів на область.
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