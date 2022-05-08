Країни групи "Великої сімки" (G7), до якої входять США, Велика Британія, Німеччина, Японія, Італія, Канада та Франція, зобов'язалися знизити свою залежність від енергоносіїв з росії. Про це йдеться у заяві G7 за підсумками переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

У першу чергу країни G7 поетапно припинять або заборонять імпорт нафти з росії:

Ми подбаємо про те, щоб зробити це своєчасно та впорядковано і таким чином, щоб дати світові час для забезпечення альтернативних постачань. При цьому ми працюватимемо разом і з нашими партнерами для забезпечення стабільних та стійких глобальних постачань енергії та доступних цін для споживачів, у тому числі шляхом прискорення скорочення нашої загальної залежності від викопного палива та нашого переходу на чисту енергію відповідно до наших кліматичних цілей.

Заходи проти Росії

G7 зобов'язується поступово покласти край залежності від імпорту енергоресурсів з рф. "Сімка" збирається досягти цього у тому числі шляхом скорочення своєї залежності від викопного палива, а також за допомогою переходу на екологічно чисту енергетику відповідно до своїх цілей у сфері боротьби з кліматичними змінами.

Лідери G7 закликали приватні компанії "не забезпечувати коштами" росію.

Країни Групи семи вживатимуть подальших заходів проти банків рф, важливих для національної фінансової системи.

Лідери G7 продовжать кампанію, спрямовану проти фінансових еліт та членів їх сімей, які підтримують президента путіна у його військових зусиллях і "марнують ресурси російського народу". "Ми будемо вводити санкції щодо додаткових осіб відповідно до наявних на національних рівнях повноважень".

Як повідомляли "Подробиці", лідери "Великої сімки" заявили про намір не допустити перемоги росії в Україні.