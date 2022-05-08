Лідери "Великої сімки" заявили про намір не допустити перемоги росії в Україні [ Редагувати ]
Лідери країн групи "Великої сімки" (G7) - Семи найрозвинутіших країн світу - заявили про намір "не допустити перемоги" росії в Україні. Лідери G7 вказали, що виступають за суверенітет та територіальну цілісність України, її "процвітаюче та демократичне майбутнє у міжнародно визнаних кордонах". Про це йдеться в їхній спільній заяві.
Група семи та Україна єдині у цей скрутний час і у своєму прагненні забезпечити демократичне, процвітаюче майбутнє цієї країни. Ми, як і раніше, єдині в нашій рішучості не допустити перемоги президента путіна у його війні проти України.
Лідери G7 у ході віртуальної зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським висловили готовність продовжувати підтримку України.
Сьогодні ми, G7, запевнили президента Зеленського в нашій готовності взяти на себе нові зобов'язання, щоб допомогти Україні забезпечити її вільне і демократичне майбутнє таким чином, щоб Україна могла захистити себе зараз і зупинити майбутні акти агресії.
З цією метою ми слідуватимемо нинішньому курсу надання військової та оборонної допомоги українським збройним силам, продовжимо підтримувати Україну в захисті її мереж від інцидентів у кіберсфері та розширювати нашу співпрацю, у тому числі в галузі інформаційної безпеки. Ми продовжимо підтримувати Україну, покращуючи її економічну та енергетичну безпеку.
Заходи проти Росії
- G7 зобов'язується поступово покласти край залежності від імпорту енергоресурсів з рф. "Сімка" збирається досягти цього у тому числі шляхом скорочення своєї залежності від викопного палива, а також за допомогою переходу на екологічно чисту енергетику відповідно до своїх цілей у сфері боротьби з кліматичними змінами.
- Лідери G7 закликали приватні компанії "не забезпечувати коштами" росію.
- Країни Групи семи вживатимуть подальших заходів проти банків рф, важливих для національної фінансової системи.
- Лідери G7 продовжать кампанію, спрямовану проти фінансових еліт та членів їх сімей, які підтримують президента путіна у його військових зусиллях і "марнують ресурси російського народу". "Ми будемо вводити санкції щодо додаткових осіб відповідно до наявних на національних рівнях повноважень".
Фінансова допомога Україні
- G7 розширить колективну короткострокову фінансову підтримку України, працюватиме над її довгостроковим відновленням.
- G7 вже надали та обіцяли надати додаткову підтримку з початку війни на суму, що перевищує $24 млрд, впродовж 2022 року "як у вигляді фінансових коштів, так і матеріальних активів".
- У наступні тижні G7 збільшать загальну короткострокову фінансову підтримку, щоб допомогти Україні закрити прогалини у фінансуванні та забезпеченні базових послуг народу країни.
- Вивчаються варіанти спільно з українською владою та міжнародними фінансовими інститутами щодо підтримки довгострокового відновлення та реконструкції.
- Лідери країн Групи сімох також назвали конфлікт в Україні серйозною загрозою світовій продовольчій безпеці. У зв'язку з цим закликали росію не перешкоджати виробництву та експорту продовольчих товарів з України, заявивши, що інакше це буде розглядатися як "напад світової продовольчої системи".
- G7 висловили готовність збільшити підтримку продовольчого сектору цієї країни напередодні сезону збирання врожаю та забезпечити експорт української продукції, "зокрема альтернативними маршрутами".
Нагадаємо, що Велика Британія скасувала всі мита на товари з України.
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