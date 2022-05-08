Лідери країн групи "Великої сімки" (G7) - Семи найрозвинутіших країн світу - заявили про намір "не допустити перемоги" росії в Україні. Лідери G7 вказали, що виступають за суверенітет та територіальну цілісність України, її "процвітаюче та демократичне майбутнє у міжнародно визнаних кордонах". Про це йдеться в їхній спільній заяві.

Група семи та Україна єдині у цей скрутний час і у своєму прагненні забезпечити демократичне, процвітаюче майбутнє цієї країни. Ми, як і раніше, єдині в нашій рішучості не допустити перемоги президента путіна у його війні проти України.

Лідери G7 у ході віртуальної зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським висловили готовність продовжувати підтримку України.

Сьогодні ми, G7, запевнили президента Зеленського в нашій готовності взяти на себе нові зобов'язання, щоб допомогти Україні забезпечити її вільне і демократичне майбутнє таким чином, щоб Україна могла захистити себе зараз і зупинити майбутні акти агресії. З цією метою ми слідуватимемо нинішньому курсу надання військової та оборонної допомоги українським збройним силам, продовжимо підтримувати Україну в захисті її мереж від інцидентів у кіберсфері та розширювати нашу співпрацю, у тому числі в галузі інформаційної безпеки. Ми продовжимо підтримувати Україну, покращуючи її економічну та енергетичну безпеку.

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Заходи проти Росії

G7 зобов'язується поступово покласти край залежності від імпорту енергоресурсів з рф. "Сімка" збирається досягти цього у тому числі шляхом скорочення своєї залежності від викопного палива, а також за допомогою переходу на екологічно чисту енергетику відповідно до своїх цілей у сфері боротьби з кліматичними змінами.

Лідери G7 закликали приватні компанії "не забезпечувати коштами" росію.

Країни Групи семи вживатимуть подальших заходів проти банків рф, важливих для національної фінансової системи.

Лідери G7 продовжать кампанію, спрямовану проти фінансових еліт та членів їх сімей, які підтримують президента путіна у його військових зусиллях і "марнують ресурси російського народу". "Ми будемо вводити санкції щодо додаткових осіб відповідно до наявних на національних рівнях повноважень".

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Фінансова допомога Україні

G7 розширить колективну короткострокову фінансову підтримку України, працюватиме над її довгостроковим відновленням.

G7 вже надали та обіцяли надати додаткову підтримку з початку війни на суму, що перевищує $24 млрд, впродовж 2022 року "як у вигляді фінансових коштів, так і матеріальних активів".

У наступні тижні G7 збільшать загальну короткострокову фінансову підтримку, щоб допомогти Україні закрити прогалини у фінансуванні та забезпеченні базових послуг народу країни.

Вивчаються варіанти спільно з українською владою та міжнародними фінансовими інститутами щодо підтримки довгострокового відновлення та реконструкції.

Лідери країн Групи сімох також назвали конфлікт в Україні серйозною загрозою світовій продовольчій безпеці. У зв'язку з цим закликали росію не перешкоджати виробництву та експорту продовольчих товарів з України, заявивши, що інакше це буде розглядатися як "напад світової продовольчої системи".

G7 висловили готовність збільшити підтримку продовольчого сектору цієї країни напередодні сезону збирання врожаю та забезпечити експорт української продукції, "зокрема альтернативними маршрутами".

Нагадаємо, що Велика Британія скасувала всі мита на товари з України.