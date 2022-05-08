На Донеччині окупанти зруйнували Свято-Георгіївський скид Святогірської лаври (відео) [ Редагувати ]
На Донеччині російські окупанти зруйнували Свято-Георгіївський скит Святогірської лаври московського патріархату. Про це повідомляє журналіст Денис Казанський.
Свято-Георгіївський скит Святогірської лаври, розташований на Донеччині, був святим місцем для парафіян УПЦ московського патріархату. Але відтепер побачити його можна лише на фото. Сьогодні російські військові вбили його прицільним вогнем артилерії. Пам'ятка архітектури втрачена безповоротно.
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