На Донеччині російські окупанти зруйнували Свято-Георгіївський скит Святогірської лаври московського патріархату. Про це повідомляє журналіст Денис Казанський.

Свято-Георгіївський скит Святогірської лаври, розташований на Донеччині, був святим місцем для парафіян УПЦ московського патріархату. Але відтепер побачити його можна лише на фото. Сьогодні російські військові вбили його прицільним вогнем артилерії. Пам'ятка архітектури втрачена безповоротно. Патріарх Кирило може передати своїм православним воїнам слова подяки.

Церкву збудували у 19-му столітті за моделлю храму Покрови на Нерлі у Володимирі. На фото - як вона виглядала до та після руйнування.

Нагадаємо, що на Луганщині рашисти вбили намісника Свято-Іллінського чоловічого монастиря.