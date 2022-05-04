На Луганщині рашисти вбили намісника Свято-Іллінського чоловічого монастиря [ Редагувати ]
Російські війська обстріляли Михайлівку поблизу Рубіжного, внаслідок чого загинув священник. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Російська армія продовжує змагання з Богом. На Луганщині з кінця лютого щонайменше 15 релігійних споруд були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів, також були поранені служителі церков.
3 травня рашисти відкрили вогонь по селах поблизу Рубіжного. Внаслідок уламкового поранення загинув в.о. намісника Свято-Іллінського чоловічого монастиря села Варварівка та настоятель храму святителя Феодосія Чернігівського у селі Михайлівка єромонах Парфеній.
Нагадаємо, що на Луганщині внаслідок обстрілів загинуло дві людини, знищено 45 будинків.
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