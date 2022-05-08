Окупанти за добу обстріляли 19 населених пунктів у Донецькій області [ Редагувати ]
В 19 населених пунктах Донецької області під час обстрілів у суботу, 7 травня, були пошкоджені 85 цивільних об’єктів - житлові будинки, виробничі підприємства, дві школи та ліцей, об’єкти життєзабезпечення. Про це повідомляє Національна поліція.
Є загиблі та поранені.
Ворог обстрілював мирне населення з авіації, ракетних установок, реактивних систем залпового вогню "Смерч", танків, важкої артилерії.
Упродовж минулої доби російські війська вдарили по таких населених пунктах - Маріуполь, Бахмут, Авдіївка, Костянтинівка, Дружківка, Мар’їнка, Залізне, Вугледар, Сіверськ, Святогірськ, Малотаранівка, Дробишеве, Очеретине, Новокалинове Очеретинської ТГ, Званівка Званівської ТГ, Нью-Йорк, Костянтинівка Мар’їнського району, Сидорове Святогірської ТГ, Дронівка Бахмутського району.
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