На Донеччині ЗСУ знищили чемпіона світу з танкового біатлону з Бурятії (фото) [ Редагувати ]
Російський чемпіон світу з танкового біатлону Бато Басанов із Бурятії загинув на Донеччині під час вторгнення до України. Про це повідомляє британська Daily Mail.
25-річний Бато Басанов із Бурятії входив до складу команди-рекордсмена з танкового біатлону, яка торік перемогла на військових іграх в росії.
На змаганнях російська команда Т-72Б3 посіла перше місце, обігнавши суперників із 19 країн, включаючи Китай.
Цікаво, що він стріляв без жодного промаху на швидкості до 80 км/год на полігоні Алабіно у Московській області.
Але його кар'єрі військового прийшов кінець, коли його танк підбили в Україні.
Інформація про загибель танкіста з'явилася на місцевих сайтах Бурятії.
Нагадаємо, що за останніми даними Генштабу ЗСУ, в Україні вже знищили 1145 ворожих танків (+15 за останню добу).
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