Російський чемпіон світу з танкового біатлону Бато Басанов із Бурятії загинув на Донеччині під час вторгнення до України. Про це повідомляє британська Daily Mail.

25-річний Бато Басанов із Бурятії входив до складу команди-рекордсмена з танкового біатлону, яка торік перемогла на військових іграх в росії.

На змаганнях російська команда Т-72Б3 посіла перше місце, обігнавши суперників із 19 країн, включаючи Китай.

Цікаво, що він стріляв без жодного промаху на швидкості до 80 км/год на полігоні Алабіно у Московській області.

Але його кар'єрі військового прийшов кінець, коли його танк підбили в Україні.

Інформація про загибель танкіста з'явилася на місцевих сайтах Бурятії.

Нагадаємо, що за останніми даними Генштабу ЗСУ, в Україні вже знищили 1145 ворожих танків (+15 за останню добу).