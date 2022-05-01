У російській республіці Бурятія майже щодня ховають убитих на війні в Україні окупантів. При цьому ритуальну залу облаштували прямо у спортивному комплексі, де через стіну від поховань займаються діти. Про це йдеться в матеріалі журналу "Люди Байкалу".

Батьки обурені, що спорткомплекс перетворили на похоронну залу, від якої постійно виходить трупний запах.

Труни із загиблими окупантами стоять у тій частині зали, де зазвичай діти змагаються стрільбою з лука. На лавках для глядачів стали розміщувати людей, які прийшли попрощатися з загиблими. При цьому під час церемоній задушливий аромат традиційних бурятських пахощів поєднується з трупним запахом. Це пояснюють тим, що загиблих довго везуть з України – іноді з дня загибелі до похорону минає місяць і навіть два.

Жінка, у якої син займається стріляниною з лука, розповіла:

Батькам не подобається, що спорткомплекс перетворився на похоронну залу. Нещодавно там, де тренуються діти, теж з'явився трупний запах. Тут все пропахло мерцями.

У свою чергу, представників влади турбує не те, що діти займаються спортом по сусідству з трупами, а те, як піднести та виправдати величезні втрати серед бурятів на розв'язаній Путіним війні.

Заступник голови республіки Бурятія Баїр Циренов заявив:

Вони загинули недаремно. Вони загинули за те, щоб росія була великою. Щоб в Україні перестала литися кров. Вони загинули, захищаючи вільне майбутнє нашої країни.

При цьому похоронні церемонії ретельно охороняють поліцейські, які стежать, щоб ніхто не фотографував та не знімав похорон на відео. Якщо ж силовики бачать журналістів, то негайно вимагають припинити зйомку, а згодом погрожують забрати у відділ поліції.

Представники влади і навіть родичі загиблих відмовляються будь-що коментувати журналістам. Проте місцеві не на камеру розповідають, що похорон військових проходить майже щодня. Буває, що за раз у спорткомплекс привозять одразу по кілька трун.