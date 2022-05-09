У росії зробили заяву про мирні переговори з Україною [ Редагувати ]
Переговори з Україною про припинення вогню не припинялися і зараз відбуваються "у дистанційному форматі". Про це заявив "Интерфаксу" помічник президента росії та голова російської делегації на переговорах з Україною Володимир Мединський.
За його словами, для повернення переговорного процесу у звичний очний формат необхідно мати "більше конкретики на руках".
Цього тижня прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков зазначив, що у переговорах з Україною "відсутня динаміка", і висловив сумнів у результативності переговорного процесу. На думку Пєскова, українська сторона "щодня" змінює "свою позицію".
Остання очна зустріч делегацій проходила у Стамбулі 29 березня. Кілька перших очних раундів відбулися в Білорусії наприкінці лютого та на початку березня.
Нагадаємо, що член української переговорної групи Давід Арахамія заявив, що на переговорах "території ми не можемо віддавати і визнавати".
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