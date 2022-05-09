Грошей на військову допомогу Україні залишилося на три тижні, - Пентагон [ Редагувати ]
США зможуть продовжувати надавати військову допомогу Україні в рамках бюджету, що залишився до кінця травня. Американський президент Джо Байден закликав Конгрес прискорити прийняття закону про виділення додаткових 33 млрд доларів.
Про це заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі.
В ході брифінгу Кірбі повідомив, що зі 100 млн доларами, які залишись в розпорядженні Пентагону, і виділеними Байденом 150 млн доларів США можуть надавати військову допомогу Україні приблизно протягом трьох тижнів.
"Ми вважаємо, того, що у нас залишилося, вистачить на більшу частину цього місяця, на нові пакети та обладнання, але саме тому ми закликаємо Конгрес діяти швидко", - додав Кірбі.
Зазначається, що адміністрація Байдена звернулася до Конгресу з проханням якнайшвидше прийняти додатковий пакет допомоги на суму 33 млрд доларів для продовження надання гуманітарної та військової допомоги Україні.
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