США зможуть продовжувати надавати військову допомогу Україні в рамках бюджету, що залишився до кінця травня. Американський президент Джо Байден закликав Конгрес прискорити прийняття закону про виділення додаткових 33 млрд доларів.

Про це заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

В ході брифінгу Кірбі повідомив, що зі 100 млн доларами, які залишись в розпорядженні Пентагону, і виділеними Байденом 150 млн доларів США можуть надавати військову допомогу Україні приблизно протягом трьох тижнів.

"Ми вважаємо, того, що у нас залишилося, вистачить на більшу частину цього місяця, на нові пакети та обладнання, але саме тому ми закликаємо Конгрес діяти швидко", - додав Кірбі.

Зазначається, що адміністрація Байдена звернулася до Конгресу з проханням якнайшвидше прийняти додатковий пакет допомоги на суму 33 млрд доларів для продовження надання гуманітарної та військової допомоги Україні.