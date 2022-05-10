Генштаб повідомив про величезні втрати росії [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну особисті втрати окупаційних військ склали 26 тисяч військовослужбовців. При цьому були знищені 1170 танків.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в Facebook.
Загальні бойові втрати противника:
- Особовий склад - близько 26000 (+350)
- Танки - 1170 (+25)
- Бойові броньовані машини - 2808 (+44)
- Артилерійські системи - 519 (+6)
- РСЗВ - 185 (+0)
- Засоби ППО - 87 (+0)
- Літаки - 199 (+0)
- Вертольоти - 158 (+0)
- Автомобільна техніка та автоцистерни - 1980 (+10)
- Кораблі / катери - 12 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 380 (+3)
- Спеціальна техніка - 41 (+0)
- Крилаті ракети - 94 (+0).
"Найбільші втрати противника (минула доба) спостерігалися на Авдіївському напрямку", - йдеться в повідомленні.
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