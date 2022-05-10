З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну особисті втрати окупаційних військ склали 26 тисяч військовослужбовців. При цьому були знищені 1170 танків.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в Facebook.

Загальні бойові втрати противника:

Особовий склад - близько 26000 (+350)

Танки - 1170 (+25)

Бойові броньовані машини - 2808 (+44)

Артилерійські системи - 519 (+6)

РСЗВ - 185 (+0)

Засоби ППО - 87 (+0)

Літаки - 199 (+0)

Вертольоти - 158 (+0)

Автомобільна техніка та автоцистерни - 1980 (+10)

Кораблі / катери - 12 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 380 (+3)

Спеціальна техніка - 41 (+0)

Крилаті ракети - 94 (+0).

"Найбільші втрати противника (минула доба) спостерігалися на Авдіївському напрямку", - йдеться в повідомленні.