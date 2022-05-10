У середу, 11 травня, міська рада Харкова проголосує за перейменування московського проспекту. Про це заявив директор департаменту з питань інформації та зв'язків із громадськістю Юрій Сидоренко.

За результатами опитування місцевих жителів, його перейменують на проспект героїв Харкова.

Проспекту московського у Харкові, звичайно ж, не буде. Його перейменування заплановане буквально на завтра. Це прерогатива сесії міської ради.

Також він додав, що в ході засідання Топономічної комісії було ухвалено рішення про винесення на голосування міськради перейменування: московського району на Салтівський район, Білгородського шосе на Харківське шосе, Білгородського узвозу на вулицю Героїв Спасителів.