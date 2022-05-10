Європейський союз виділення траншу на 600 млн євро макрофінансової допомоги для України. Ці кошти є частиною пакету екстреної допомоги. Про це повідомляє Bloomberg.

Видання з посиланням на джерела в керівництві ЄС зазначає, що схвалено виділення 600 млн євро, щоб допомогти Україні у зв'язку з невідкладними фінансовими потребами на тлі російського вторгнення.

Це частина пакету екстреної допомоги ЄС на загальну суму в 1,2 млрд євро, який було прийнято на початку 2022 року. Очікується, що Європейська комісія завершить процес у середу. За словами чиновників, кошти можуть бути переведені в найближчі дні.