ЄС схвалив виділення Україні траншу на 600 млн євро [ Редагувати ]
Європейський союз виділення траншу на 600 млн євро макрофінансової допомоги для України. Ці кошти є частиною пакету екстреної допомоги. Про це повідомляє Bloomberg.
Видання з посиланням на джерела в керівництві ЄС зазначає, що схвалено виділення 600 млн євро, щоб допомогти Україні у зв'язку з невідкладними фінансовими потребами на тлі російського вторгнення.
Це частина пакету екстреної допомоги ЄС на загальну суму в 1,2 млрд євро, який було прийнято на початку 2022 року. Очікується, що Європейська комісія завершить процес у середу. За словами чиновників, кошти можуть бути переведені в найближчі дні.
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