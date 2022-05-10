"Повага до територіальної цілісності та суверенітету України": Сі Цзіньпін обговорив війну з Макроном [ Редагувати ]
Президент Франції Емманюель Макрон і голова КНР Сі Цзіньпін обговорили війну в Україні, а також спричинену нею глобальну продовольчу кризу.
Пекін і Париж закликали до негайного припинення бойових дій, повідомив Єлисейський палац за підсумками телефонної розмови.
Глави двох держав підтвердили свою прихильність до поваги територіальної цілісності та суверенітету України.
Китайський лідер заявив французькому президенту, що "конфронтація між блоками", наслідком якої стала війна в Україні, може стати серйознішою та довготривалішою загрозою для глобального світу, ніж сама криза.
Китай вважає, що Європа має повністю контролювати європейську безпеку, передає Reuters із посиланням на державне телебачення КНР.
Нагадаємо, що китайські технологічні компанії без розголосу згортають бізнес у росії.
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