Підвищення відсоткових ставок у всьому світі може призвести до глобального уповільнення економіки. Про це заявив мільярдер і засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс, повідомляє Bloomberg.

Бізнесмен назвав причиною світового економічного спаду російську агресію проти України, зокерма зрив повівної кампанії, а також наслідки пандемії коронавірусу.

За словами Гейтса, ситуація в Україні вже призвела до різкого зростання цін на сировину, а також до "деяких проблем із ланцюжками постачання".

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На цьому тлі багато країн, зокрема США, Велика Британія та Індія, почали підвищувати відсоткові ставки, щоб приборкати інфляцію. Це "зрештою призведе до уповільнення економічного зростання", переконаний бізнесмен.

Нагадаємо, що згідно з прогнозом Міжнародного валютного фонду, за підсумками 2022 року зростання світового ВВП знизиться з 4,4% до 3,6%, а ВВП Росії скоротиться на 8,5%.

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