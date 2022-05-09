Білл Гейтс прогнозує стагнацію світової економіки через війну в Україні [ Редагувати ]
Джерело: Bloomberg
Підвищення відсоткових ставок у всьому світі може призвести до глобального уповільнення економіки. Про це заявив мільярдер і засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс, повідомляє Bloomberg.
Бізнесмен назвав причиною світового економічного спаду російську агресію проти України, зокерма зрив повівної кампанії, а також наслідки пандемії коронавірусу.
За словами Гейтса, ситуація в Україні вже призвела до різкого зростання цін на сировину, а також до "деяких проблем із ланцюжками постачання".
На цьому тлі багато країн, зокрема США, Велика Британія та Індія, почали підвищувати відсоткові ставки, щоб приборкати інфляцію. Це "зрештою призведе до уповільнення економічного зростання", переконаний бізнесмен.
Нагадаємо, що згідно з прогнозом Міжнародного валютного фонду, за підсумками 2022 року зростання світового ВВП знизиться з 4,4% до 3,6%, а ВВП Росії скоротиться на 8,5%.
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