Китайські технологічні компанії під тиском американських санкцій та постачальників згортають бізнес у росії, не роблячи про це офіційних заяв. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Серед таких компаній Lenovo, що випускає персональні комп'ютери, та виробника смартфонів та електроніки Xiaomi. На відміну від західних компаній, китайський бізнес уникає публічних заяв про скорочення поставок, або вторгнення росії до України, оскільки офіційний Пекін виступає проти санкцій Заходу щодо рф.

Зокрема компанія Lenovo припинила постачання до рф незабаром після початку вторгнення до України, але в росії поки що залишаються деякі запаси продукції цього виробника. Xiaomi скоротив постачання своєї продукції, і останніми тижнями їх взагалі не було.

При цьому є винятки: китайський виробник дронів DJI заявив у квітні про зупинення діяльності як у росії, так і в Україні.

За даними китайського уряду, експорт Китаю до росії у березні загалом впав на 27% порівняно з лютим. Особливо різко знизився експорт технологічної продукції. Так, постачання ноутбуків впало більш ніж на 40%, смартфонів - на дві третини, базових станцій - на 98%.

Це пов'язано не лише з жорстким локдауном у Шанхаї, звідки на експорт йде більша частина китайської продукції, а й з масштабними санкціями, запровадженими США та їхніми союзниками щодо росії через ситуацію з Україною.

При цьому США загрожують карати ті китайські компанії, які порушать запроваджені щодо росії обмеження. Великі американські виробники мікропроцесорів, які поставляють свою продукцію китайським компаніям, тиснуть на своїх замовників, щоб ті не порушували правил, і щоб американські мікропроцесори не ввозилися до росії в китайській продукції.

Принаймні один з американських постачальників направив у березні листа всім своїм замовникам з вимогами дотримання обмежень.

Ці загрози виявляються ефективними, хоча Міністерство торгівлі Китаю у квітні закликало китайські компанії "не поступатися зовнішньому тиску" і не дотримуватися тих санкцій, які влада Китаю вважає невиправданими.

Нагадаємо, що в Євросоюзі оголосили про шостий пакет санкцій проти росії.