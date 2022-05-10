Збірна України з футболу виступатиме у новій унікальній формі (фото) [ Редагувати ]
Національна збірна України з футболу представила нову унікальну форму для товариських матчів. Перший відбудеться вже завтра, 11 травня. Початок матчу - о 21:45 за київським часом.
На стадіоні "Боруссія Парк" у Менхенгладбаху "синьо-жовті" проведуть свій перший матч 2022 року - контрольний поєдинок проти німецького клубу "Борусія" (Менхенгладбах) у межах підготовки до плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 та Ліги націй УЄФА-2022/2023.
Головна команда України вийде на контрольні матчі в особливих футболках, які будуть виготовлені в обмеженій кількості.
Головними складовими нового дизайну форми є напис United for Ukraine та унікальне зображення карти України із кордонами у вигляді прапорів країн, які підтримують нас у війні проти російських окупантів.
Це на знак шани й подяки закордонним партнерам за їхню допомогу.
Другий елемент - номери гравців, які зображені у вигляді назв українських населених пунктів, які захищали й продовжують захищати справжні герої й які вже знає весь світ.
Кошти, зібрані за товариські поєдинки, а також за продаж футболок, будуть перераховані програмі United24 - платформі зі збору коштів, що об’єднує весь цивілізований світ навколо відновлення нашої країни.
Нагадаємо, що "Шахтар" вийшов на благодійний матч у футболках на згадку про вбитих росією українських дітей.
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