Національна збірна України з футболу представила нову унікальну форму для товариських матчів. Перший відбудеться вже завтра, 11 травня. Початок матчу - о 21:45 за київським часом.

На стадіоні "Боруссія Парк" у Менхенгладбаху "синьо-жовті" проведуть свій перший матч 2022 року - контрольний поєдинок проти німецького клубу "Борусія" (Менхенгладбах) у межах підготовки до плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 та Ліги націй УЄФА-2022/2023.

Головна команда України вийде на контрольні матчі в особливих футболках, які будуть виготовлені в обмеженій кількості.

Головними складовими нового дизайну форми є напис United for Ukraine та унікальне зображення карти України із кордонами у вигляді прапорів країн, які підтримують нас у війні проти російських окупантів.

Це на знак шани й подяки закордонним партнерам за їхню допомогу.

Другий елемент - номери гравців, які зображені у вигляді назв українських населених пунктів, які захищали й продовжують захищати справжні герої й які вже знає весь світ.

Кошти, зібрані за товариські поєдинки, а також за продаж футболок, будуть перераховані програмі United24 - платформі зі збору коштів, що об’єднує весь цивілізований світ навколо відновлення нашої країни.

Нагадаємо, що "Шахтар" вийшов на благодійний матч у футболках на згадку про вбитих росією українських дітей.