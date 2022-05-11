Лекції з окопів. Ужгородський професор, доктор філософських наук Федір Шандор уже майже місяць захищає Україну на фронті. І в той же час читає пари для студентів. Які не пропустив ще жодного разу! Бо війна-війною, а наука - за розкладом.

Викладає пан Федір студентам у військовій формі, онлайн під звуки вибухів та пострілів. І жоден зі студентів не пропустив лекції. А ужгородці на підтримку відважного закарпатця започаткували флешмоб. Деталі - далі.

Це студенти Ужгородського національного університету. Майбутні туризмознавці та міжнародники - слухають лекцію в аудиторії та онлайн.

Пари викладає доктор філософських наук Федір Шандор. Лекції він читає не зі зручного кабінету, а... з окопу. Ужгородський професор в перші дні повномасштабного російського вторгнення пішов у військкомат та записався у місцевий батальйон тероборони. І вже майже місяць захищає Україну на ізюмському напрямку. Після нічного чергування не йде відпочивати, а читає лекції. І не пропустив ще жодної пари.

Іван Петровці - студент Ужгородського національного університету:

Федір Федорович дуже цікаво все розказує, але само цікаво, коли він розказує, а за його спиною починаються обстріли. Він каже не реагувати на це, ну все ж переживання є.

Олена Твардовська - студентка Ужгородського національного університету:

Ми лише єдине переживаємо за його життя та здоров'я, тому що це безцінний кадр.

За роботою бійця сфотографували побратими. Світлина лекції з окопів розлетілася інтернетом. З'явилися - меми, ілюстрації. Ужгородці навіть флешмоб під назвою "Я його знаю" започаткували. І почали викладати фото з професором, а хтось записує відео.

Марія Заболотна – екскурсоводка:

Пане професоре, кажуть я його знаю, вас знає та завдячує вам пів Закарпаття. Ви серце нашого туризму ви наш вогник, ви наш двіж.

Цього чоловіка також знає чи не кожен ужгородець. Адже крім свого основного фаху Федір Шандор - депутат обласної ради Закарпаття - розвиває туризм.

Сергій Денисенко - фотограф, житель Ужгорода:

Федір Шандор, чи ви його знаєте? - Та шось знаю трошки,вже десь думаю років 30-ть. Цікаві штучки, які ми робили тут в Ужгороді, він був дотичний до цього якимсь чином. Парад наречених, і Ужгородська регата і наші палачінти і студентська республіка.

Федір Шандор неодноразово був і героєм наших сюжетів.

Знайомі професора навіть не сумнівалися, що в нелегкий час в Україні він буде одним із перших, хто стане на захист.

Олександра Артюхіна – журналістка:

Я ні в якому разі не здивувалася із сміливості Федіра Федоровича. Тому що завжди знала, що він попри все любить нашу землю, наше Закарпаття, Україну.

Сам Федір Шандор каже: воює на двох напрямках. Береже суверенітет України, та виховує майбутнє покоління. І передає українцям вітання із фронту.

Федір Шандор - професор Ужгородського національного університету:

Віримо в перемогу, все буде Україна! Пам'ятайте, що ми боремося за нашу батьківщину, за нашу землю, за наші сім'ї. І до зустрічі під час нашої чудової перемоги. Вип'ємо разом закарпатський кавіль.

Ужгородці чекають, що вже скоро із улюбленим професором вип'ють тої самої ароматної кави.

Анна та Марія Семенюк - журналістка та поліцейська з Ужгорода: