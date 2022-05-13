"Санкції не зупинять росію, поки Європа купує нафту і газ" - Кулеба [ Редагувати ]
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про те, що санкції проти росії не зупинять війну проти України, поки європейські країни купують нафту і газ. Про це пише Welt.
На сьогодні війна завдає українській економіці більшої шкоди, ніж санкції - російській.
Наша економіка постраждала від війни сильніше, ніж російська від санкцій. Хоча санкції дуже важливі і мають ефект, вони не зможуть зупинити російську військову машину, поки Європа продовжує купувати російську нафту і газ.
За його словами, російський бюджет показує профіцит через постачання газу і нафти на тлі зростання цін на енергоносії.
Так, інші сектори відчувають величезні труднощі, роздрібна торгівля, оборона. І в довгостроковій перспективі їх економіка буде зруйнована. Але в короткостроковій перспективі вони в кращому становищі, ніж ми. Тому ми просимо наших друзів і партнерів допомогти нам економічно і дати нам можливість боротися далі.
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