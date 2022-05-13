Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про те, що санкції проти росії не зупинять війну проти України, поки європейські країни купують нафту і газ. Про це пише Welt.

На сьогодні війна завдає українській економіці більшої шкоди, ніж санкції - російській.

Наша економіка постраждала від війни сильніше, ніж російська від санкцій. Хоча санкції дуже важливі і мають ефект, вони не зможуть зупинити російську військову машину, поки Європа продовжує купувати російську нафту і газ.

За його словами, російський бюджет показує профіцит через постачання газу і нафти на тлі зростання цін на енергоносії.