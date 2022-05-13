У ніч на 13 травня російські війська завдали ракетного удару по Дергачівському будинку культури в передмісті Харкова, де зберігалася та видавалася гуманітарна допомога цивільному населенню. Про це повідомляє Дергачівська міська рада.

На жаль, сьогодні вночі окупанти довели свою справу до кінця і знищили ракетним ударом Дергачівський будинок культури, а заразом і наш гуманітарний штаб. У зв'язку з цим сьогодні видачі гуманітарної допомоги не буде.

Зранку ракетного удару зазнала і територія Лозівської громади Харківщини. Про це повідомив мер Лозової Сергій Зеленський і закликав місцевих жителів піти в укриття.

Нагадаємо, що у ніч на 13 травня окупанти завдали два ракетних удари по Сумській області.