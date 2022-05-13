Окупанти завдають ракетних ударів по передмістям Харкова [ Редагувати ]
У ніч на 13 травня російські війська завдали ракетного удару по Дергачівському будинку культури в передмісті Харкова, де зберігалася та видавалася гуманітарна допомога цивільному населенню. Про це повідомляє Дергачівська міська рада.
На жаль, сьогодні вночі окупанти довели свою справу до кінця і знищили ракетним ударом Дергачівський будинок культури, а заразом і наш гуманітарний штаб.
У зв'язку з цим сьогодні видачі гуманітарної допомоги не буде.
Зранку ракетного удару зазнала і територія Лозівської громади Харківщини. Про це повідомив мер Лозової Сергій Зеленський і закликав місцевих жителів піти в укриття.
Нагадаємо, що у ніч на 13 травня окупанти завдали два ракетних удари по Сумській області.
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