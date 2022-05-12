Війська рф завдали ракетного удар по Харківській області [ Редагувати ]
Російські військові сьогодні близько 10 години ранку завдали ракетний удар по Харківській області.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Повідомляється, що внаслідок цього стався вибух на території аеропорту.
Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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