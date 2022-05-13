Від початку повномасштабного вторгнення в Україну росія втратила вже 26900 своїх військових. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Генерального штабу ЗСУ.

При цьому було знищено 200 ворожих літаків.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.05:

особового складу - близько 26900 (+250) осіб ліквідовано,

танків - 1205 (+10) од,

бойових броньованих машин - 2900 (+27) од,

артилерійських систем - 542 (+8) од,

РСЗВ - 193 (+2) од,

засоби ППО - 88 (+1) од,

літаків - 200 (+1) од,

гелікоптерів - 162 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 405 (+7),

крилаті ракети - 95 (+1),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2042 (+23) од,

спеціальна техніка - 41 (+0).

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Курахівському напрямку. Наразі дані уточнюються.