Генштаб назвав загальні втрати росії [ Редагувати ]
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну росія втратила вже 26900 своїх військових. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Генерального штабу ЗСУ.
При цьому було знищено 200 ворожих літаків.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.05:
- особового складу - близько 26900 (+250) осіб ліквідовано,
- танків - 1205 (+10) од,
- бойових броньованих машин - 2900 (+27) од,
- артилерійських систем - 542 (+8) од,
- РСЗВ - 193 (+2) од,
- засоби ППО - 88 (+1) од,
- літаків - 200 (+1) од,
- гелікоптерів - 162 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 405 (+7),
- крилаті ракети - 95 (+1),
- кораблі /катери - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2042 (+23) од,
- спеціальна техніка - 41 (+0).
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Курахівському напрямку. Наразі дані уточнюються.
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