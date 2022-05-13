На Харківщині російські окупанти підірвали три мости, щоб зупинити контрнаступ української армії. Про це повідомляє CNN.

Знищені мости через річку Сіверський Донець біля населених пунктів Рубіжне, Старий Салтів і Печеніги.

Це може значно ускладнити українським військовим контрнаступ під час переходу через Сіверський Донець, вважають військові експерти.

Зруйновані мости також символізують те, що росіяни вже не планують повертатися до Харківської області.

Найзапекліші бої в останні дні точаться на Луганщині. Окупанти взяли під контроль Рубіжне та увійшли до Сєверодонецька. Також, армія Росії просунулася на північ від Попасної.

"Подробиці" повідомляли, що окупанти зруйнували міст між Сєвєродонецьком і Рубіжним.