На Харківщині окупанти підірвали три мости, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ [ Редагувати ]
На Харківщині російські окупанти підірвали три мости, щоб зупинити контрнаступ української армії. Про це повідомляє CNN.
Знищені мости через річку Сіверський Донець біля населених пунктів Рубіжне, Старий Салтів і Печеніги.
Це може значно ускладнити українським військовим контрнаступ під час переходу через Сіверський Донець, вважають військові експерти.
Зруйновані мости також символізують те, що росіяни вже не планують повертатися до Харківської області.
Найзапекліші бої в останні дні точаться на Луганщині. Окупанти взяли під контроль Рубіжне та увійшли до Сєверодонецька. Також, армія Росії просунулася на північ від Попасної.
"Подробиці" повідомляли, що окупанти зруйнували міст між Сєвєродонецьком і Рубіжним.
по темі
У Харківській області російські загарбники підірвали три автомобільні мости, щоб уповільнити контрнаступ українських сил. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ
Під Ізюмом на Харківщині українські десантники з ПЗРК "Перун" збили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Вартість такої машини - майже $15 млн
На Харківщині Збройні сили Укарїни звільнили населені пункти Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в вечірньому зведенні 10 травня
Російські війська завдали ракетного удару по Краснограду на Харківщині. Внаслідок двох російських ударів у Красноградській громаді постраждав об'єкт критичної інфраструктури. Постраждали навколишні будівлі та автомобілі. За попередніми даними, загиблих та поранених немає
Українські військові зайшли в селище Молодова на Харківщині поруч із Старим Салтовом і розбили логістичну колону противника біля села Веселе