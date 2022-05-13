Окупанти зруйнували міст між Сєвєродонецьком і Рубіжним [ Редагувати ]
Окупанти зруйнували міст між Сєвєродонецьком і Рубіжним. Саме цей міст першим у Луганській області відбудували після вигнання окупантів у 2014 році. Про це повідомляє глава Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.
Між цими містами більше не існує транспортного сполучення.
Глава ОВА висловив надію, що міст незабаром буде відновлений.
Через вісім років міст через річку Борова постраждав від окупантів вже вдруге. Спочатку в липні 2014-го і ось зараз. Минулого разу вже в березні 2015 міст відновили. А влітку 2014 - го, коли Рубіжне, Сєвєродонецьк і Лисичанськ були звільнені, і до відкриття відбудованого об'єкта, всі бажаючі користувалися тимчасовою понтонною переправою, встановленою українськими військовими.
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