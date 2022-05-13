Окупанти зруйнували міст між Сєвєродонецьком і Рубіжним. Саме цей міст першим у Луганській області відбудували після вигнання окупантів у 2014 році. Про це повідомляє глава Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.

Між цими містами більше не існує транспортного сполучення.

Глава ОВА висловив надію, що міст незабаром буде відновлений.