Повернутися додому і побачити руїни власних домівок. Жителі Київщини, які постраждали від російської навали, почали потроху відновлювати своє житло. Хтось робить це самостійно, комусь допомогає місцева влада.

Але щоб збудувати нові будинки потрібен час, а де ж жити зараз? Яна Танчак проїхалася постраждалими містами і розповість як нині там живуть ті, хто залищився без даху над головою.

Ірпінь, Бородянка, Буча…. А ще десятки маленьких містечок та сіл на Київщині тепер відомі всьому світові. Вони стримували наступ на Київ. За це росіяни їх нищили безжально. Лише в Ірпені попередньо відомо - 19 багатоповерхівок знесуть. Бо вони не придатні для життя.

Олександр Маркушин, мер Ірпеня:

Загалом це буде до 50 будинків багатоповерхових, це попередньо, і десь дві тисячі приватних будинків зруйновано, більше навіть ніж дві тисячі. Це дуже величезна кількість,але ми надіємося, що в нас все вийде з будівництвом нового житла, вже в нас є територія.

Яна Танчак, кореспондентка:

Жителів Ірпеня, які втратили свої квартири та будинки, але хочуть залишалися в рідному місті, тимчасово розмістили тут. В невеличкому санаторії. Тут вже майже півсотні людей.

Готові тут приймати ще людей. Для цього встановили намети.

Олександр Павлюк, голова Київської обласної військової адміністрації:

Це містечко для людей, які втратили житло. Це тимчасово, поки буде відновлюватися їхнє, будуваться нове. Вони будуть тут проживати. Це ті люди, які не мають де жити. Це один із бивших санаторіїв. В будинку розміщуються жінки, діти, намети для чоловіків. Ми таку роботу проводитимемо по всім санаторіям, які зараз є в Київській області, щоб максимально людям дати житло.

На території санаторію ми зустрічаємо Галину Федорівну. Вона тут перший день.

Галина Коваленко, жителька Ірпеня:

Ми вже приїхали позавчора, Горисполком нам дали сюда жить. Побачимо як воно буде тут конечно.

20 років тому вони з чоловіком придбали собі невеличку хатинку в Ірпені. Ось що від неї залишилося.

Іван Коваленко, житель Ірпеня:

Перший раз бомбануло, попало в гараж, і ми з гаража давай тікаймо. Тільки з дверей вискочили і взриваєтсья хата. Ми бігом до погреба. Там до погреба метрів 6-7 і ми до погреба добігли - третій снаряд взривається.

У літнього подружжя не залишилося нічого. Під час бомбардування втратили і домашнього улюбленця.

Галина Коваленко, жителька Ірпеня:

А собачка пікенесочка, яка вона вже розумна. Воно тільки бабахкає, а вона за нами. І ми пішли, а вона до нас у хату, і я шукать, а куди шукать, раз воно так летить, а потім давай шукать, а утречком виходить, вона вся облаплена, вона 7 днів бідненька мучилась, померла.

Старенькі сподіваються отримати нове житло.

Іван Коваленко, житель Ірпеня:

Ми конечно хати своєї не хочем таї хати. Тому що нема здоров'я в нас. Там же все треба строїть, робить, а хто ж це буде - ми ж такі старенькі. Строительства ніякого ми не хочем, заниматься там. Квартиру б дали і ми б були довольні цим.

Яна Танчак, кореспондентка:

Дмитрівка понад місяць була під окупацією росіян. Вони не жаліли тут нікого та нічого. Частина будинків тут зруйнована вщент.

Тарас Дідич, Дмитрівський сільський голова:

По нашій громаді зруйновано більше 140 індивідуальнихз будинків, це те, що повністю зруйнованих і більше 400 квартир і в нас ще сотні будинків, які отримали незначні пошкодження. Це там повибивані вікна, рами пошкоджені, дахи це ще порядка десь чотирьохсот будинків.

У Дмитрівці вже почали будувати нові будинки для постраждалих. Це пілотний проект. Будують 5 однакових будинків. Кожен по 90 квадратів. Перші два - для родини загиблого на фронті Валерія Рисінського.

Валентин Кравченко, житель Дмитрівки:

Після загибелі Валери десь через тиждень, тут ми приїхали - стіни стояли, криша вся попадала. Все згорене було, нічого не зосталося.

Будинки мають звести за місяць. Їх будують за гроші меценатів.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк розповідає: російські війська на Київщині зруйнували 15 тисяч будівель. Усіх постраждалих мають забезпечити житлом до холодів.

Олександр Павлюк, голова Київської обласної військової адміністрації:

Розглядається два проекти: один проект біля тисяча 200 квартир буде закуплено вже в новобудовах для людей, які втратили житло, і також згідно черг будуть даваться цим людям по їхній згоді. Крім цього, по Київській області заплановано два проекти будівлі житла кожен по 50 квадратних метрів: один в Ірпені, один в Бородянці.

Бородянка - стала символом стійкості українців. Згадайте кухонну шафку з посудом та півником, яка вціліла в руїнах. А ще кицьку, яка застрягла між знищеними поверхами і кілька місяців виживали без їжі та води. Місто обіцяють відбудувати. А поки що зводять модульне містечко. Тут 84 будинки. Розмістять понад три з половиною сотні людей.

Юрій, прораб:

Тут буде дві двух'ярусні кроваті, буде дві шафи, один столик, два стільчики. І в принципі це буде все. Опалення в розетку вмикається.

А ще загальна кухня, їдальня та санвузол. Це гуманітарна допомога від Польщі. Перших мешканців почнуть заселяти вже наступного тижня. Такі тимчасові модульні містечка планують встановити в Бучі та Ірпені.