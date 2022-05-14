У Попасній окупанти розшукують місцевих та вивозять на окуповану територію Луганської області.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

У захопленій Попасній орки оголосили полювання на мирних мешканців. Бойовики обстежують руїни в пошуках живих людей і під дулами автоматів вивозять на окуповані, ще у 2014 році, території - до Первомайська та Стаханова. Людей утримують проти їхньої волі.

За його словами, родичі не можуть з ними зв‘язатися.