"Окупанти депортують мешканців Попасної" - Гайдай [ Редагувати ]
У Попасній окупанти розшукують місцевих та вивозять на окуповану територію Луганської області.
Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
У захопленій Попасній орки оголосили полювання на мирних мешканців. Бойовики обстежують руїни в пошуках живих людей і під дулами автоматів вивозять на окуповані, ще у 2014 році, території - до Первомайська та Стаханова. Людей утримують проти їхньої волі.
За його словами, родичі не можуть з ними зв‘язатися.
Що відбувається з тими, хто перебуває у загарбників - невідомо.
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