Під Ізюмом Харківської області в бою з ворогом загинув відомий доброволець лейтенант 95-ї Об'єднаної десантно-штурмової бригади ЗСУ Денис Антипов.

Про це повідомляє доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка Сергій Янчук.

"Україна втратила вірного сина та патріота, який палав любов'ю до своєї Батьківщини. Важко знайти людину, яка була настільки сповнена життя, креативності, ентузіазму та позитиву. Такі молоді люди – це краще, що є в України", – написав Янчук.

За його словами, Денис був багатогранною особистістю: викладачем корейської мови Навчально-наукового інституту філології КНУ, громадським активістом, успішним підприємцем та зразковим офіцером 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ.

"Це дуже важка втрата для ветеранського товариства Київського університету, адже Денис був наймолодшим із нас. Тепер ти тримаєш стрій у складі нашого Небесного воїнства. А ми продовжимо нашу спільну працю до Перемоги!", – йдеться у повідомленні.