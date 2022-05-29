З травня в Україні припинять виплати грошової допомоги деяким громадянам, які оформили собі статус внутрішньо переміщеної особи.

Про це повідомила голова Мінсоцполітики Марина Лазебна.

За її словами, йдеться про тих вимушених переселенців, які повернулися до своїх рідних регіонів після деокупації чи припинення бойових дій.



З травня, як попереджає міністр соцполітики, виплати нараховуватимуться лише тим громадянам, які залишаються у зоні бойових дій або не можуть через дії окупантів повернутися до своїх будинків. Крім того, на грошову допомогу можуть розраховувати українці, чиє майно було пошкоджено внаслідок обстрілів.

"Дуже багато людей, які два місяці перебували в наших безпечних регіонах, повертаються додому, до роботи, за що ми їм дякуємо. Так от, таким людям виплати припинятимуться вже з травня", - додала Лазебна.