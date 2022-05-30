Наші військові відправили на той світ взвод з Пскова. Як розповідають у командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ, львівські десантники провели відмінну роботу. Їм вдалося знищити понад 20 бійців з Псковської області, а разом із ними – ворожу техніку.

Про це повідомляє Командування ДШВ ЗСУ.

Провести успішну операцію з перетворення військових країни-агресорки на "хороших русських" вдалося десантникам зі 80-ї десантно-штурмової бригади. Вони відправили на той світ цілий взвод 104-го десантно-штурмового полку з Псковської області.

Вдалося цього досягнути завдяки злагодженості роботи артилерійських підрозділів. Про це розповів командир бригади ДШВ.

Відомо, що військові з цієї військової частини воюють в Україні не вперше. Їх уже помічали на території нашої держави ще з 2014 року.