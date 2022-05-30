Львівські десантники знищили цілий взвод з Псковської області (фото) [ Редагувати ]
Наші військові відправили на той світ взвод з Пскова. Як розповідають у командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ, львівські десантники провели відмінну роботу. Їм вдалося знищити понад 20 бійців з Псковської області, а разом із ними – ворожу техніку.
Про це повідомляє Командування ДШВ ЗСУ.
Провести успішну операцію з перетворення військових країни-агресорки на "хороших русських" вдалося десантникам зі 80-ї десантно-штурмової бригади. Вони відправили на той світ цілий взвод 104-го десантно-штурмового полку з Псковської області.
Вдалося цього досягнути завдяки злагодженості роботи артилерійських підрозділів. Про це розповів командир бригади ДШВ.
Відомо, що військові з цієї військової частини воюють в Україні не вперше. Їх уже помічали на території нашої держави ще з 2014 року.
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