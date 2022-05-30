Окупанти готуються до наступу на Слобожанському напрямку - Генштаб [ Редагувати ]
Окупанти
Джерело: Слово і Діло
Джерело: Слово і Діло
Росія продовжує готуватися до наступу на Слобожанському напрямку. Вивчає шляхи висування, постачає озброєння й техніку.
"На Слобожанському напрямку противник продовжує підготовку до наступу, проводить вивчення імовірних шляхів висування, постачання озброєння та військової техніки і матеріальних засобів з території російської федерації", - пише пресслужба Генштабу.
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