Російський флот звів до мінімуму число ракетних носіїв у Чорному морі [ Редагувати ]
Чорноморський флот російської федерації звів до мінімуму число кораблів з крилатими ракетами "Калібр" в Чорному морі.
"У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря знаходиться один носій крилатих ракет морського базування типу "Калібр", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що в акваторії Чорного і Азовського морів російські кораблі продовжують ізолювати район бойових дій, вести розвідку і вогневу підтримку. Противник блокує цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря.
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