Російські війська готуються до наступу на Ізюм, Слов’янськ, Сіверськ і Райгородк - Генштаб [ Редагувати ]
Російська війська готуються до відновлення наступу в напрямках населених пунктів Ізюм та Слов'янськ. На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії та мінометів, проводить активні штурмові дії на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках, бої тривають. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому оперативному зведенні 31 травня.
- Ворог намагається встановити повний контроль над населеним пунктом Сєвєродонецьк та оточити підрозділи української армії. Веде підготовку до наступу в напрямках населених пунктів Сіверськ та Райгородок.
- На Курахівському напрямку противник активних бойових дій не проводив, здійснював вогневе ураження наших військ із застосуванням артилерії.
- На інших напрямках продовжує обстріли з метою сковування дій наших військ та недопущення їх перекидання на інші, загрозливі напрямки.
- На Слобожанському напрямку угруповання рашистів зі складу частин і підрозділів західного військового округу збройних сил пф намагаються утримати зайняті позиції та не допустити просування ЗСУ вглиб тимчасово зайнятої території.
- Ворог здійснив ракетний авіаційний удар по підрозділах наших військ в Сумській області з літаків Су-30СМ. Тривають артилерійські та мінометні обстріли прикордонних населених пунктів.
На Південнобузькому напрямку ворог веде оборону та проводить мінування узбережжя річки Інгулець на ділянках можливих дій підрозділів наших військ. Веде контрбатарейну боротьбу. Завдав авіаційних ударів із залученням армійської авіації в районі населеного пункту Давидів Брід Херсонської області.
- На Волинському та Поліському напрямках обстановка змін не зазнала. Ознак формування противником наступальних угруповань не виявлено. Основні зусилля збройних сил республіки білорусь зосереджуються на посиленні охорони державного кордону.
- Відзначено зняття з баз зберігання республіки білорусь танків та бойових машин піхоти. Не виключається їх подальша передача до збройних сил російської федерації з метою поповнення поточних втрат.
Нагадаємо, що в Сєвєродонецьку який вже частково перейшов під контроль окупантів, ворожа авіація влучила в цистерну з азотною кислотою. Над містом піднялася отруйна хмара.
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