Росія завдала авіаудару по Сєвєродонецьку: піднялася отруйна хмара [ Редагувати ]
Російські війська завдали авіаудару по Сєвєродонецьку і влучили в цистерну з азотною кислотою. Над містом піднялася отруйна хмара.
Про це повідомляє в Telegram начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Авіаудар по Сєвєродонецьку. Рашисти влучили в цистерну з азотною кислотою на хімзаводі. Жителі області! Не виходьте з укриттів", - зазначив він.
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