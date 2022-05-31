Українські захисники на Донбасі у вівторок, 31 травня, відбили 9 атак російських військ. На 4 локаціях ще тривають бої. Про це повідомляє Угруповання Об’єднаних сил в оперативному зведенні на 21:00.

За добу, що минає, українська армія знищила в Донецькій і Луганській областях:

2 танки;

13 артилерійських систем;

8 бойових броньованих машин;

6 ворожих автомобілів.

31 травня окупанти обстріляли більше 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 45 цивільних об’єктів, з них:

41 житловий будинок,

школу мистецтв,

дитячий садок

ряд господарських споруд.

В результаті цих обстрілів загинула жінка, ще двох чоловіків поранено. Дані про точну кількість загиблих, поранених, руйнування та пошкодження в обох областях уточнюються.

Нагадаємо, що за даними Генштабу ЗСУ, російські війська готуються до наступу на Ізюм, Слов’янськ, Сіверськ і Райгородок.