На Донбасі ЗСУ знищили 29 одиниць ворожої техніки [ Редагувати ]
Українські захисники на Донбасі у вівторок, 31 травня, відбили 9 атак російських військ. На 4 локаціях ще тривають бої. Про це повідомляє Угруповання Об’єднаних сил в оперативному зведенні на 21:00.
За добу, що минає, українська армія знищила в Донецькій і Луганській областях:
- 2 танки;
- 13 артилерійських систем;
- 8 бойових броньованих машин;
- 6 ворожих автомобілів.
31 травня окупанти обстріляли більше 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 45 цивільних об’єктів, з них:
- 41 житловий будинок,
- школу мистецтв,
- дитячий садок
- ряд господарських споруд.
В результаті цих обстрілів загинула жінка, ще двох чоловіків поранено. Дані про точну кількість загиблих, поранених, руйнування та пошкодження в обох областях уточнюються.
Нагадаємо, що за даними Генштабу ЗСУ, російські війська готуються до наступу на Ізюм, Слов’янськ, Сіверськ і Райгородок.
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