На Донбасі ЗСУ знищили великий підрозділ "вагнерівців" (відео) [ Редагувати ]
Українські захисники знищили великий підрозділ найманців приватної військової компанії "Вагнер" на Донбасі. Про це стало відомо з перехоплень телефонних розмов окупантів, повідомляє СБУ.
Після ліквідації ЗСУ такої елітної частини "рядові" російські окупанти тепер взагалі бояться воювати.
"Туда, где рубеж надо взять, туда ЧВК-шников вон сколько загнали... А толку них*я нет от этих ЧВК-шников! Там они, все полегли, эти ЧВК-шники. Это, бл*, спецназ, нах*й! Подготовленный, еб*ный в рот! Они все полегли. Ну не все, там остатки какие-то беcпонтовые остались. Я, х*й его знает, я больше вообще выходов не вижу из этой ситуации", - розповідає загарбник своїй дружині.
"Пошли они нах*й со своей армией", - радить йому жінка.
Нагадаємо, що адміністрація президента США Джо Байдена планує надати Україні керовані реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) з ракетами дальністю майже 65 км.
по темі
Російська війська готуються до відновлення наступу в напрямках населених пунктів Ізюм та Слов'янськ. На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії та мінометів, проводить активні штурмові дії на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках, бої тривають
На Слов’янському напрямку противник штурмував позиції у напрямку Пасіка - Богородичне. Основна мета ворога - оточення наших військ у районах міст Лисичанськ, Сєверодонецьк і блокування основних логістичних шляхів. Рашисти збираються здійснити чергову спробу форсувати Сіверський Донець
Російські війська погано себе показали в бойових діях у забудованій міській місцевості під час вторгнення до України і навряд чи зможуть швидко просунутися у самому Сєвєродонецьку. Такі висновки містяться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW)
Ворог здійснює вогневий вплив уздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку, вживає заходів для посилення наступального угруповання
На Луганщині ЗСУ вибили окупантів з-під населених пунктів Гірське та Сиротине. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Росіяни зазнали численних втрат на території Сєвєродонецька та відступили
Російські війська продовжують наступ у Східній операційній зоні: на Лиманському, Сєверодонецькому, Авдіївському та Курахівському напрямках, перегруповуючи свої підрозділи. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні на ранок 15 травня