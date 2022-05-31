Українські захисники знищили великий підрозділ найманців приватної військової компанії "Вагнер" на Донбасі. Про це стало відомо з перехоплень телефонних розмов окупантів, повідомляє СБУ.

Після ліквідації ЗСУ такої елітної частини "рядові" російські окупанти тепер взагалі бояться воювати.

"Туда, где рубеж надо взять, туда ЧВК-шников вон сколько загнали... А толку них*я нет от этих ЧВК-шников! Там они, все полегли, эти ЧВК-шники. Это, бл*, спецназ, нах*й! Подготовленный, еб*ный в рот! Они все полегли. Ну не все, там остатки какие-то беcпонтовые остались. Я, х*й его знает, я больше вообще выходов не вижу из этой ситуации", - розповідає загарбник своїй дружині.

"Пошли они нах*й со своей армией", - радить йому жінка.

Нагадаємо, що адміністрація президента США Джо Байдена планує надати Україні керовані реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) з ракетами дальністю майже 65 км.