Міністерство оборони Великобританії показало актуальну карту бойових дій в Україні. Станом на 1 червня найважча ситуація залишається на Донбасі, півдні та частково в Харківській області. Про це повідомляється у Twitter британського відомства.

Незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну триває.

Згідно з даними мапи, російські війська продовжують наступ у районі Сєвєродонецька, Бахмута, Тошківки та інших населених пунктів Донбасу. Це також підтверджує й Генштаб ЗСУ.

Водночас поблизу Харкова українські захисники продовжують наступ, намагаючись відсунути ворога до кордону.

На півдні продовжується наступ ЗСУ в районі Миколаєва та Херсона. Там посилюються обстріли з боку окупантів, проте українські бійці мають успіх.