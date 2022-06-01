Українцям показали актуальну карту бойових дій [ Редагувати ]
Міністерство оборони Великобританії показало актуальну карту бойових дій в Україні. Станом на 1 червня найважча ситуація залишається на Донбасі, півдні та частково в Харківській області. Про це повідомляється у Twitter британського відомства.
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Згідно з даними мапи, російські війська продовжують наступ у районі Сєвєродонецька, Бахмута, Тошківки та інших населених пунктів Донбасу. Це також підтверджує й Генштаб ЗСУ.
Водночас поблизу Харкова українські захисники продовжують наступ, намагаючись відсунути ворога до кордону.
На півдні продовжується наступ ЗСУ в районі Миколаєва та Херсона. Там посилюються обстріли з боку окупантів, проте українські бійці мають успіх.
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