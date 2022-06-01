Житомирська область на добу скорочує комендантську годину [ Редагувати ]
Житомирська область тимчасово скорочує тривалість комендантської години. Про це повідомляє очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко в Telegram.
Нові правила будуть діяти лише 2 червня.
В Житомирській області в ніч з 1 на 2 червня змінюється тривалість комендантської години. Обмеження у пересуванні у нічний час будуть діяти з першої години ночі 2 червня до 5 години ранку 2 червня.
Проте надалі комендантська година в регіоні буде тривати, як і раніше - з 23:00 до 05:00.
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