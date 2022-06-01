США продадуть Україні чотири ударні дрони MQ-1C Gray Eagle - Reuters [ Редагувати ]
США планують продати Україні чотири ударні безпілотники "MQ-1C Gray Eagle", які можуть бути озброєні ракетами Hellfire чи Stinger. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в Пентагоні.
Ударні дрони Gray Eagle можуть літати зі швидкістю 250 км/год, триматися в повітрі 8 годин на висоті до 8,8 км. Озброєні ракетами: 4 х AGM-114 Hellfire, 8 х AIM-92 Stinger.
Вартість одного MQ-9 виробництва компанії General Atomics оцінюється у $32 млн. Угода має отримати схвалення влади США.
Постачання ударних безпілотників підпадає під американський режим контролю за ракетними технологіями, який обмежує їх постачання. У зв'язку з цим раніше отримати Gray Eagle та Reaper не змогли партнери США Катар та Індонезія.
MQ-1C Gray Eagle
Нагадаємо, що США вже передали Україні дрони-камікадзе Switchblade та розроблені спеціально для ЗСУ тактичні безпілотники Phoenix Ghost.
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