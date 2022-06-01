США планують продати Україні чотири ударні безпілотники "MQ-1C Gray Eagle", які можуть бути озброєні ракетами Hellfire чи Stinger. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в Пентагоні.

Ударні дрони Gray Eagle можуть літати зі швидкістю 250 км/год, триматися в повітрі 8 годин на висоті до 8,8 км. Озброєні ракетами: 4 х AGM-114 Hellfire, 8 х AIM-92 Stinger.

Вартість одного MQ-9 виробництва компанії General Atomics оцінюється у $32 млн. Угода має отримати схвалення влади США.

Постачання ударних безпілотників підпадає під американський режим контролю за ракетними технологіями, який обмежує їх постачання. У зв'язку з цим раніше отримати Gray Eagle та Reaper не змогли партнери США Катар та Індонезія.

MQ-1C Gray Eagle

Нагадаємо, що США вже передали Україні дрони-камікадзе Switchblade та розроблені спеціально для ЗСУ тактичні безпілотники Phoenix Ghost.