У порту Бердянська прогримів сильний вибух [ Редагувати ]
У четвер, 2 червня, в окупованому Бердянську прогримів потужний вибух. Окупаційна влада говорить про розмінування на території порту.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канал.
Відзначимо, на даний момент інформації від української сторони з приводу вибуху в порту Бердянська немає.
У той же час так званий радник "глави Криму" Сергій Крючков повідомив, що прогриміло кілька вибухів, і всі вони були результатом розмінування порту. Він також підкреслив, що розмінування висвітлює знімальна група каналу "Крим 24", а всі версії про українських диверсантів або партизанів нібито є фейками.
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