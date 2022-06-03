І багато в чому хід цієї фази війни визначається зараз на Донбасі. Це регіон, який зараз приймає на себе головний удар російської армії. Бо окупанти будь-що хочуть захопити Луганщину і Донеччину, аби продемонструвати бодай якусь перемогу.

Однак наша армія, попри кількісну перевагу ворога, тримає оборону. І зараз на передовій працює наша знімальна група. Руслан Смєщук та Вадим Ревун. Тож далі - їхній репортаж із позицій біля Горлівки.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Це передові позиції в районі окупованої Горлівки, і це, мабуть, найстабільніша ланка оборони. Попри всі зусилля, за ці 100 днів росіяни тут ніде не досягли успіху. Зараз тут постійно шось гримає - це ведуться обстріли сусідніх позицій. Ну і по місцевих мірках, це досить тихо. Хоча з моменту останнього мого тут перебування, кількість вирв і місць влучення снарядів і мін збільшилася в рази.

Армійські позиції тут - на домінуючих висотах. А Горлівка, ось вона, на горизонті. Навкруги - сліди бойових дій та російських обстрілів. Зараз війна на сході - це здебільшого війна гармат.

Влад, військовослужбовець ЗСУ:

Це результати обстрілу зі ствольної артилерії противника калібру 122 мм. Противник здійснював масовий обстріл по нашій позиції. Але наша артилерія почала працювати у відповідь - і ми придушили дії противника.

Але сам фронт тримає українська піхота. Махра - як часто вони самі себе називають. Саме ці чоловіки під вогняно-залізним дощем відбивають атака за атакою.

Андрій, військовослужбовець ЗСУ:

Як завжди - спочатку працює артилерія, вони накривають наші позиції тяжким і під цей шумок починає заходити піхота. Намагається заходити, прощупувати, прорватися. І пити далі. Але хлопці молодці, хлопці биті навіть за ці місяці, бо багато нових пригнали, і вони вже вміють воювати.

В якийсь момент на горизонті починає вибухами сильніше. Оманлива тиша, під прикриттям якої ми заходили на ці позиції, схоже, закінчується.

Це противник наносить вогневе ураження по нашим сусідам справа і зліва. Артилерія противника майже не мовить і в день і вночі.

Петро, військовослужбовець ЗСУ:

Стріляли зі ствольної зброї, це САУ - з гранатометів… зараз тихо? Так, але то не надовго. Максимум півгодини, година і знову… он навіть зараз чуєте вибухи.

Фронтова динаміка - це постійна зміна бойових дій.

Віктор, військовослужбовець ЗСУ:

Десь ми спостерігаємо гарячіше, в нас день, два стрелкотня…воно ситуація контрольована, але по- різному, в нас тут так, а за кілометр у хлопців не весело.

У таких умовах ці мужні чоловіки зустрічають сотий день нової, надважкої фази війни. І передають на велику землю:

Влад, військовослужбовець ЗСУ:

Вони видалися нелегкими, але ми були готові. Порівнюючи нас зараз і нас в 14-му році - це дві різні армії. Ми стали стальними.

Щоб не хвилюватися. Ми тут стоїмо для останнього, і перемога буде за нами. Усім привіт!

А ще українське військо за підтримки українського народу навіть у таких умовах вміє здивувати і порадувати. Наприклад, хочеш морозива на передових позиціях у літню спеку? Та легко!