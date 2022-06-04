Україна та росія здійснили обмін тілами загиблих бійців - росЗМІ [ Редагувати ]
Україна та росія здійснили обмін тілами загиблих військовослужбовців. Поміняли 160 на 160. Про це повідомляє Telegram-канал кореспондента "Першого каналу" Ірини Куксенкової.
Як відзначила російський кореспондент, обмін відбувся на лінії бойового зіткнення у Запорізькій області.
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