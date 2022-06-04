На Донбасі ЗСУ збили ворожий гелікоптер (відео) [ Редагувати ]
На Донбасі українські захисники 4 червня збили ворожий гелікоптер. Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".
Ще один ворожий гелікоптер знайшов останній пристанок на Донбасі!
Нагадаємо, що 4 червня над Одещиною збили ще російський розвідувально-ударний безпілотник "Форпост", вартість якого - майже $7 млн.
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